Мантуров не обсуждал с металлургами дополнительные налоговые изъятия в отрасли

МОСКВА, 1 июня. //ТАСС/. Глава Минпромторга Денис Мантуров на прошедшем во вторник совещании с металлургами не обсуждал дополнительные налоговые изъятия в отрасли в связи с ростом цен на металлопродукцию, сообщила пресс-служба министерства.

"Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались", - говорится в сообщении.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что доходы металлургов в РФ выросли за 2020 год в разы - они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет.

Мантуров обсудил с металлургами возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв. "В рамках совещания предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв", - сообщили в Минпромторге.