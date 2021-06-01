Ростех не намерен отказываться от проекта строительства 25 мусоросжигающих заводов

ЕЛАБУГА, 1 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" не планирует отказываться от строительства 25 мусоросжигающих заводов, рабочим вариантом господдержки проекта является финансирование через платежи по расширенной ответственности производителей (РОП), заявил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, также рассматривался вариант финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Нет, не планируем отказываться, это приведет к потерям. Если мы сейчас запускаем пять заводов, нужно вслед за ними начинать возводить следующие", - отметил Чемезов.

"У нас же существует определенный производственный цикл, чтобы изготовить те же котлы, другое оборудование. Завод невозможно загрузить, а потом остановить на 2-3 месяца", - пояснил глава Ростеха.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко назвала проект "платиновым", также она говорила, что считает преждевременным принимать решение о строительстве 25 МТЭС до реализации первых пяти пилотных объектов.

"Мы предлагали, что какая-то часть должна быть из бюджета, основная же должна быть компенсирована за счет расширенной ответственности производителей. Каждый производитель, производящий любую продукцию, в себестоимость закладывает сумму на утилизацию этой продукции", - сказал Чемезов.

При этом, по его словам, на господдерджку должно прийтись до 20% стоимости проектов, ее варианты госкорпорация обсуждает с властями.

По поручению профильных министерств Ростех представил различные конфигурации финансовых моделей. "Одна из моделей учитывает средства ФНБ", - уточнил Чемезов.

"Потихонечку мы сейчас убеждаем, они тоже соглашаются с этим. Думаю, другого варианта нет. Вернее, было много вариантов, пять обсуждали. Но тот, о котором я сейчас говорю, - рабочий", - отметил глава Ростеха, отвечая на вопрос, поддержало ли правительство предложение о финансировании через РОП.

Чемезов подчеркнул, что считает обязательным финансирование проекта со стороны государства. "Надо понимать, что без господдержки такой проект не "полетит" ни в одной стране мира. Однако ее размер у нас не превысит 20% бюджета проекта", - заявил он.

Чемезов также отметил, что у властей и Ростеха есть время для принятия решения. "Пока у нас есть возможность. Сейчас строим пять заводов, их запуск запланирован в 2023 году", - заключил он.

О проекте

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации бытовых отходов. Оператором проекта выступит Ростех в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест", Росатом станет технологическим партнером, финансировать проект будет ВЭБ.РФ, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет около 200 млрд рублей.

В настоящее время "РТ-Инвест" ведет строительство пяти мусоросжигательных заводов: четырех в Подмосковье и одного в Татарстане. Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.