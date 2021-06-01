В России планируется создать около 10 тыс. станций зарядки электрокаров до 2024 года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минэнерго, "Русгидро" и "Россети" планируют создать не менее 10 тыс. электрозарядных станций (ЭЗС) для электрокаров до 2024 года. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной энергетической политики Минэнерго Сергей Романов.
"В планах по развитию зарядной инфраструктуры до 2024 года должно появиться более 10 тыс. зарядок минимум. Причем значительная часть (около 5 тыс.) будут быстрыми зарядками. Эту работу мы ведем в тесном контакте с нашими компаниями: "Русгидро" - на Дальнем Востоке и "Россетями" - на остальной территории", - сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации "Развитие городского наземного электрического транспорта".
Он пояснил, что в первую очередь зарядные станции появятся в пилотных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Севастополь и города Крыма, а также на автомагистралях М-4 "Дон", М-12 "Москва - Казань" и "Таврида".
Станции появятся в рамках концепции развития электротранспорта, которую разрабатывают Минэкономразвития и Минпромторг. Ранее сообщалось, что доля электромобилей в России к 2030 году может составить 10% от общего объема производства транспортных средств.
Минэкономразвития разработало и направило на согласование проект концепции развития производства и использования электротранспорта в стране. Стоимость реализации концепции оценивается в 850 млрд рублей, предполагается, что из них 600 млрд рублей составят частные инвестиции.