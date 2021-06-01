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Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке медизделий в августе

Ведомство предлагает с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2023 года маркировать используемые при недержании абсорбирующие изделия, коронарные стенты, слуховые аппараты, ортопедическую обувь и вкладные корригирующие элементы для нее

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий с 1 августа 2021 года по 28 февраля 2023 года. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, планируется маркировать абсорбирующие изделия, используемые при недержании, коронарные стенты, слуховые аппараты (кроме частей и принадлежностей), ортопедическую обувь и вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки и полустельки).

С 1 июля 2020 года в России обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. Кроме того, в 2020 году введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды и пива.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте, среди которых наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров.

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