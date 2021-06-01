ФАС будет регулировать тарифы для всех крупных топливно-заправочных компаний в аэропортах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила приказ, согласно которому ведомство будет регулировать тарифы для всех крупных топливно-заправочных компании работающих в аэропортах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФАС.

Такая мера позволит создать условия для конкуренции на рынке авиатопливообеспечения, исключит необоснованное увеличение тарифов на заправку воздушных судов и хранение авиатоплива, а также окажет положительное влияние на себестоимость рейсов для авиакомпаний, считают в ФАС.

"Необходимость этого показала совместная проверка ФАС России с территориальными управлениями и прокуратурой. Выяснилось, что ряд топливно-заправочных компаний (ТЗК), обладающих признаками естественных монополий, устанавливает тарифы на свои услуги самостоятельно, что нарушает действующее законодательство", - отметили в ведомстве.

Документ актуализирует перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется антимонопольным ведомством, указывают в ФАС. В перечень дополнительно включили 6 ТЗК, осуществляющих деятельность в аэропортах нескольких регионов, и одну ТЗК из Московской области. В перечень организаций также включили 9 главных операторов аэропортов, пассажиропоток которых достигает 250 тыс. человек в год.

"Кроме того, из перечня исключили организации, деятельность которых прекращена и в отношении которых не осуществляется регулирование и контроль. ТЗК, осуществляющие деятельность в одном регионе, теперь будут регулироваться региональными органами исполнительной власти по месту осуществления деятельности, что позволит им оперативно принимать решения с учетом специфики каждого ТЗК", - добавили в ФАС.

"Таким образом, приказ разделяет функции по тарифному регулированию организаций, оказывающих услуги по обеспечению заправки воздушных судов и хранению авиационного топлива в аэропортах, а также включенных в перечень субъектов естественных монополий, между ФАС России и органами власти субъектов Российской Федерации", - резюмировали в ведомстве.