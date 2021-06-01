Авиавласти Германии не дали разрешение S7 на выполнение двух рейсов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Авиавласти Германии не выдали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"S7 Airlines была вынуждена отменить сегодняшние рейсы S7 3575 по маршруту Москва - Берлин и S7 3576 [по маршруту] Берлин - Москва в связи с отсутствием разрешения со стороны властей Германии, - сообщили в компании. - Авиакомпания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020, в соответствии с разрешением Росавиации. Ранее никаких сложностей не возникало. S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке".

В S7 добавили, что всем пассажирам этих рейсов будет осуществлен возврат средств в полном объеме.