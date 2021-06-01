Минцифры предложило создать специализированный регистратор доменных имен для госорганов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Минцифры выступает с предложением о создании специализированного регистратора доменных имен для сайтов государственных органов РФ. Об этом говорится в проекте внесений изменений в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", который был опубликован во вторник на портале нормативных правовых актов.

"Для целей регистрации доменных имен, принадлежащих органам государственной власти РФ, органам государственной власти субъектов РФ и иным государственным органам, образуемым в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ, органам местного самоуправления, государственным организациям и их структурным подразделениям, а также некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на обеспечение государственной и (или) общественной безопасности и реализацию государственных функций, национальных целей и стратегических задач развития РФ создается специальный регистратор, уполномоченный на осуществление действий, связанных с регистрацией и поддержкой сведений о таких доменных именах. Порядок создания специального регистратора определяется правительством РФ", - говорится в документе.

"Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи для обеспечения государственной и общественной безопасности вправе требовать передачи ему или иному указанному им органу государственной власти РФ, органу государственной власти субъектов РФ и иным государственным органам, образуемым в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов России, органам местного самоуправления, государственным организациям и их структурным подразделениям, а также некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на обеспечение государственной и общественной безопасности и реализацию государственных функций, национальных целей и стратегических задач развития РФ, прав администрирования доменного имени российской национальной доменной зоны в порядке и на условиях, определяемых правительством РФ", - уточняется в документе.

В Минцифры РФ считают, что создание специального регистратора будет способствовать обеспечению информационной и экономической безопасности государственных органов РФ на случай незапланированных проблем у любого из аккредитованных регистраторов доменных имен, а также обеспечению поддержки доменных имен для государственных органов РФ.