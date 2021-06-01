Эксперты: розничные рынки нуждаются в устранении избыточных административных барьеров

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Возможность устранения избыточных административных барьеров в деятельности розничных рынков необходимо и целесообразно рассмотреть для прекращения их сокращения. К такому мнению пришли эксперты на круглом столе "О мерах по развитию конкуренции в сфере розничной торговли" в Совете Федерации.

"Доля розничных рынков в структуре оборота розничной торговли стала неуклонно снижаться задолго по пандемии. По информации Минпромторга России, за время действия федерального закона о розничных рынках с 2007 года количество рынков сократилось в 6,5 раза. Основная причина в том, что к ним предъявляются очень жесткие требования. Считаю целесообразным обсудить возможность устранения избыточных административных барьеров в деятельности розничных рынков", - сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

По мнению председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светланы Нерушай, разрешение на строительство магазинов и других торговых точек следует расширить. Она добавила, что в связи с недостаточным снабжением товарами первой необходимости и бытовыми услугами в садоводствах нужно разрешить строительство павильонов.

Помимо этого, Нерушай отметила необходимость создания списка предприятий розничной торговли, находящихся на территории конкретного региона. "Сейчас у нас нет четкого, оперативного и объемного списка о том, какие предприятия торговли осуществляют деятельность по номенклатуре товаров. К сожалению, <...> торговый реестр, который был когда-то, не работает. Новую систему государственного сбора информации о предприятиях торговли мы тоже ждем с нетерпением, когда же она вступит в действие", - сказала председатель комитета.

Как считает координатор "Деловой России" по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО), председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов, одним из направлений развития субъектов малого предпринимательства может стать международный и российский опыт объединения малых торговых сетей в региональные ассоциации и союзы, а также формирование закупочных кооперативов.

Ранее в Минпромторге РФ сообщали, что ежегодное снижение доли рынков и ярмарок в обороте розничной торговли связано прежде всего с избыточными требованиями закона о рынках. Кроме того, оно также связано с прекращением работы магазинов повседневного спроса во время пандемии.