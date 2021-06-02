Будущее постпандемийного мира станет сквозной темой ПМЭФ-2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Всего год спустя после вынужденного переноса XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) возвращается, собирая гостей в еще недавно привычном формате живой встречи. Порядка 5 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в открытом диалоге осудить наиболее актуальные вопросы новой постпандемической реальности. Россия готова делиться своим опытом преодоления последствий пандемии и призывает сообща решать подчеркнутые кризисом проблемы бедности и занятости, экологии и технологий.

Ожидалось, что XXIV ПМЭФ состоится 3-6 июня 2020 года, но вспышка COVID-19 в начале прошлого года внесла глобальные коррективы в жизнь всего мира. Карантины и локдауны практически остановили международное пассажирское сообщение и свели на нет возможности живого общения. Были отменены старейшие международные форумы, салоны и выставки. Организаторы ПМЭФ еще 5 марта 2020 года решили отложить его проведение на следующий год. Пандемия пока не отступила, но многие ограничения ослаблены. И сегодня Россия впервые проводит событие подобного масштаба в условиях новой реальности.

Количество участников форума специально ограничено и в этом году почти в четыре раза меньше, чем рекордные 19 тыс. человек в 2019 году. Сделано это для соблюдения социальной дистанции и обеспечения эффективного обеззараживания воздуха и дезинфекции площадок форума. Также действует строгий допуск на площадки только по результатам ПЦР-тестирования.

Но на представительности форума это не сказалось. Его посетят около 2 тыс. иностранных участников из 53 стран, крупнейшие делегации, как ожидается, пришлют Катар (страна - гость форума), США и Китай. Также примут участие делегации из Германии, Франции, Ирана, Италии, Финляндии и другие. Ожидается, что на пленарном заседании по видеосвязи выступят эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц. А президент РФ Владимир Путин традиционно выступит очно.

Снова вместе

Главная тема форума в 2021 году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". Всего запланировано порядка 100 дискуссий по самым различным аспектам экономического, социального, культурного постпандемийного развития мира. Их основная цель - поиск тех возможностей, которые позволят не только "перезагрузить" глобальную экономику, но и модернизировать ее структуру для более справедливого и устойчивого роста и развития, устранив многие избыточные ограничения.

Несмотря на то, что знаковыми участниками форума обычно считается крупный бизнес, откроют дискуссию представители малого и среднего предпринимательства. В стартовый день 2 июня главной темой станет обсуждение мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые поручил подготовить Путин во время послания Федеральному собранию. Срочные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предпринятые во время пандемии, позволили сохранить этот сектор экономики. Но готов ли он меняться, идти в сторону цифровой трансформации, какие нужны IT-решения, какие формы государственной поддержки необходимы - все это будет обсуждаться на сессии "Цифровизация МСП: цифровое развитие и цифровое неравенство". А одна из основных стран гостей форума Италия поделится своим опытом перехода малого и среднего бизнеса к циркулярной экономике, основанной на многократном использовании ресурсов и минимизации отходов в условиях ограниченности ресурсов.

Основная программа

Основная программа ПМЭФ начнется 3 июня. Она разбита на четыре тематических трека: "Объединяя усилия во имя развития", "Национальные цели развития: от задач к результатам", "Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы" и "Технологии, расширяющие горизонты". Одну из первых дискуссий по этим темам начнут глава Банка России Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов на сессии "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию". Они попробуют найти ответы на вопросы: Как помочь экономике быстро и с наименьшими потерями адаптироваться к новой нормальности? Сможет ли российская экономика воспользоваться открывшимися возможностями для роста?

Сыграет ли традиционная ставка на инвестиции в инфраструктуру как локомотив экономического развития расскажут участники сессии "Транспортный каркас экономики". Вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, главы крупнейших транспортных компаний обсудят создание и развитие международных транспортных коридоров, построение опорной сети дорог внутри страны, новые цели национального проекта "Безопасные качественные дороги" по модернизация пассажирского транспорта. Своим опытом в этой сфере поделятся и представители Катара.

Также в этот день состоится одна из основных сессий бизнес-диалога "Россия - Катар", которая будет посвящена дальнейшему развитию инвестиционных возможностей стран. Катар, в частности, намерен привлечь российские компании к подготовке чемпионата мира по футболу. А только в прошлом месяце Суверенный фонд Катара QIA участвовал в IPO крупнейшей в России сети магазинов фиксированных цен Fix Price с инвестициями в объеме $150 млн.

Выступление президента

Одно из основных событий следующего дня - пленарное заседание. Путин выступит на нем с вопросами социально-экономического развития России и ее инвестиционной привлекательности. Также он примет участие в последующей дискуссии. Как не раз подчеркивал Путин, Россия готова к тесной, но равноправной кооперации с зарубежными партнерами и готова делиться накопленным опытом в таких областях, как здравоохранение и цифровизация, заинтересована в совершенствовании телекоммуникационной, энергетической и транспортной инфраструктуры, совместной работе над экологической и климатической повестками.

Социальные вопросы

Впрочем, форум не ограничится только экономической повесткой. Блок социальных вопросов форума откроет сессия "Предпринимательство и занятость в эпоху гиганомики", на которой выступит министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Сессия будет посвящена изменениям бизнеса и рынка труда в условиях развития современных технологий.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступит на сессии "Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в условиях новой реальности", где обсудят ограничения, которые пришли в социальную сферу. А продолжат они уже с вице-премьером Татьяной Голиковой на сессии "Пандемии будущего. Стратегии готовности", где участники обсудят, как готовиться к неизбежным эпидемиям будущего. О жизни семей в России в новых условиях поговорят участники сессии "Демография России: факторы влияния".

Будущее экологии

Экологическая повестка будет освещена на сессии "Формирование экономики замкнутого цикла в России. Как экологическая повестка изменит производство и потребление?", где выступят вице-премьер России Виктория Абрамченко и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. А глава Росприроднадзора Светлана Радионова выступит на сессии "ESG-трансформация корпоративных стратегий. Как пандемия стимулировала переход к устойчивому развитию". "Зеленая суббота" - день экологии - открытие третьего дня форума. На сессии выступит министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Культура и образование

Культурный блок откроет сессия "Культурные коды новой реальности", в которой примут участие министр культуры Ольга Любимова и глава киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. Участники сессии обсудят цифровую трансформацию культуры и влияние пандемии на тренды.

Вопросы современного образования поднимут министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков на сессии "Школа - университет: проблемы коадаптации". Кравцов также примет участие в сессии "Большая перемена: инвестируем в будущее", где обсудят модернизацию образования и запросы на будущее, а Фальков - в сессиях "Большие вызовы - новые партнерства: как развивать союз науки и общества". Также Фальков станет участником дискуссии о трансформации общественных пространств в городах на сессии "Развитие уникального наследия промышленных городов через создание атмосферы современных общественных пространств".

Здравоохранение

Для обсуждения вопросов здравоохранения на ПМЭФ будет организованно специальное пространство "Здоровое общество", программа которого охватывает ключевые темы отрасли. Среди них: "Качественно новый уровень развития национального здравоохранения: формирование медицинских экосистем", "Доступное качество: возможности и риски развития рынка дженериков в России", "Роль женщин в здоровом обществе", "Здоровое общество как вектор развития: объединяя всех, доступно для каждого" и другие.

Еще одной из важнейших тем форума станет развитие медицины. В частности, сложных и уникальных разработок, основанными на достижениях современной науки и техники. Эксперты обсудят, как правильно выстроить процессы информирования населения в регионах о новых возможностях получения медицинской помощи в федеральных медорганизациях, что нужно сделать, чтобы эффективно заработала федеральная система телемедицинских консультаций, как повысить информированность медицинских работников в регионах, как ускорить процесс интеграции российской медицинской науки в глобальное научное сообщество и другие вопросы.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.