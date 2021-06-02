Минэкономразвития признало неэффективной раздачу прямых денег на открытие бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ признало неэффективными механизмы прямого финансирования для открытия бизнеса в стране. Об этом сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замглавы министерства Татьяна Илюшникова.

"Да, такая раздача слонов оказалась неэффективной. Мы отказались от прямого распределения средств на открытие дела. Потому что желание открыть бизнес так или иначе возникает из опыта, усвоенных уроков, полученных компетенций, а когда ты просто получаешь деньги на открытие, не понимая, как будешь его делать, - это не работает", - сказала она, комментируя опыт прошлых лет, когда на открытие бизнеса выделялись гранты с прямым финансированием.

По словам Илюшниковой, последние опросы Минэкономразвития РФ показывают, что "практически 50% представителей МСП [малое и среднее предпринимательство], независимо от возраста компаний и сферы деятельности, "имеют запрос на соответствующие компетенции". "Речь идет не о классическом образовании, а о скиллах в тех или иных сферах. Например, в сфере маркетинга или продвижения в социальных сетях. Поэтому и меры поддержки в том числе будут ориентированы на развитие и прокачку этих выпадающих компетенций или их замещение в государственной инфраструктуре", - заявила она.

Замминистра уточнила, что одни навыки предпринимателям дадут во время обучения, другие, - те, которые сложно сформировать на малом предприятии из-за узкой специализации, - предлагаются в виде услуг в центрах "Мой бизнес", которые есть во всех регионах РФ. "Это работы в сфере регистрации и участия в государственных торгах и закупках, размещения в маркетплейсах, а также сертификации, стандартизации и патентования. Кстати, это уже сейчас самые востребованные сервисы, их перечень будет расширяться", - добавила Илюшникова.