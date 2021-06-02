В МЭР заявили, что господдержка бизнеса должна работать как доставка еды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Государственная поддержка бизнеса в России должна работать как доставка еды - без стресса для предпринимателей. Об этом заявила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

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"Если смотреть на идеальную картину мира, то господдержка для бизнеса должна работать как доставка еды - абсолютно без всякого стресса. Где нет какого-то личностного отношения, испорченного настроения или оценки, а есть просто цифровые функции, которые работают", - сказала она.

Илюшникова отметила, что премьер-министр Михаил Мишустин ставит задачу развития проактивных электронных сервисов, которые меняются под текущий статус. "Именно эту модель мы и закладываем в единой цифровой экосистеме, которая будет работать в формате одного окна, где будут все меры поддержки для бизнеса, а также возможность оперативного взаимодействия с органами власти", - уточнила она.

Создание единой цифровой экосистемы предполагает федеральный проект "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов", который вошел в состав обновленного в 2020 году нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".