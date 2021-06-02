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ПМЭФ-2021

Минэкономразвития запустит "Бизнес-бокс" для начинающих предпринимателей

Проект будет реалзован совместно с Корпорацией МСП и центрами "Мой бизнес"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Министерство экономического развития России запустит новый механизм поддержки начинающих предпринимателей - "Бизнес-бокс". Об этом сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

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"Мы сейчас обсуждаем такой механизм поддержки, как "Бизнес-бокс". Это может быть грант на старт, но условием его предоставления должно стать обязательное тестирование компетенций начинающего предпринимателя и его бизнес-идеи", - сказала она.

Также в рамках программы, по ее словам, может быть запущено "обучение определенным скиллам", и по итогам тестирования будет принято решение о предоставлении поддержки. "Но не живыми деньгами, а, скорее всего, в рамках цифровой системы, где будет складываться определенный рейтинг предпринимателя и аналог баллов. Их возможно будет виртуально потратить на ту или иную поддержку бизнеса, в том числе финансовую", - уточнила Илюшникова.

Замглавы Минэкономразвития сообщила, что эти планы могут быть реализованы совместно с Корпорацией МСП и центрами "Мой бизнес".

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