Минэкономразвития запустит "Бизнес-бокс" для начинающих предпринимателей

"Государство должно быть невидимым". Замглавы МЭР о диалоге с бизнесом и индексе счастья

"Мы сейчас обсуждаем такой механизм поддержки, как "Бизнес-бокс". Это может быть грант на старт, но условием его предоставления должно стать обязательное тестирование компетенций начинающего предпринимателя и его бизнес-идеи", - сказала она.

Также в рамках программы, по ее словам, может быть запущено "обучение определенным скиллам", и по итогам тестирования будет принято решение о предоставлении поддержки. "Но не живыми деньгами, а, скорее всего, в рамках цифровой системы, где будет складываться определенный рейтинг предпринимателя и аналог баллов. Их возможно будет виртуально потратить на ту или иную поддержку бизнеса, в том числе финансовую", - уточнила Илюшникова.

Замглавы Минэкономразвития сообщила, что эти планы могут быть реализованы совместно с Корпорацией МСП и центрами "Мой бизнес".