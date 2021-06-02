Россия ввела механизм плавающей пошлины на экспорт зерновых

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Механизм плавающей пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя заработал в России, он пришел на смену фиксированным ставкам на вывоз этой продукции за рубеж. Соответствующее постановление подписал в феврале 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, пошлина на экспорт пшеницы из России будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну. В таком случае пошлина составит 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составит $185 за тонну. Срок действия пошлины не ограничен.

Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.

1 апреля 2021 года Минсельхоз начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Московской бирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины будут еженедельно публиковаться на сайте министерства.

Как сообщил 28 мая Минсельхоз, с 2 по 8 июня экспортная пошлина на пшеницу и меслин составит $28,1 за тонну, пошлина на экспорт ячменя - $39,6 за тонну, кукурузы - $52,2 за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана, исходя из индикативной цены в размере $240,2 за тонну, на ячмень - при цене в $241,7 за тонну, на кукурузу - $259,7 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения (но не ранее чем с 2 июня) и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.