Ростех погасил чуть менее половины долгов ОАК перед банками

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ростех погасил немного менее половины задолженности Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), долги по кредитам банкам составляют 327 млрд рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РБК.

"Банковские долги ОАК превышали 600 млрд руб., сегодня осталось 327 млрд, то есть минус 46%. Часть средств получили из бюджета, часть погасили своими деньгами. Из того, что осталось, примерно половина - это уже реструктурированные на хороших условиях кредиты на длительный срок под 2-3% годовых", - сказал он.

При этом Чемезов отметил, что Ростех выделит около 55 млрд рублей на проект самолета МС-21. "Создать новый самолет - это колоссальный труд. В этой ситуации, чтобы не усугублять ситуацию с банками, Ростех ищет собственные резервы. Например, мы приняли решение, что порядка 55 млрд руб. направим на проект МС-21", - добавил он.

В марте в Ростехе сообщали, что выделили ОАК более 30 млрд рублей льготных займов на покрытие долгов и выдали поручительства свыше чем на 210 млрд рублей. До этого индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков сообщал, что задолженность ОАК перед банками составляет около 530 млрд рублей.

Говоря о проекте МС-21, Чемезов отметил, что к самолету есть интерес. "Как только начнутся поставки в наши авиакомпании, рассчитываем, что, естественно, спрос появится и за рубежом. Уже спрашивают", - сказал он. Он добавил, что госкорпорация не исключает проведения общероссийского голосования по переименованию самолета SSJ 100. "Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?" - сказал Чемезов.

По его словам, также в ближайшее время самолеты получат отделку из российских материалов. "Казалось бы, ничего в этом сложного нет, но тем не менее отделку мы закупаем за рубежом. Скоро будем предлагать заказчикам российскую отделку из наших материалов", - отметил он.