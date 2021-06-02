Ростех напомнил о рисках иностранного оборудования для 5G

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ростех не против запуска пилотных проектов по сетям 5G на иностранном оборудовании, но есть риски отключения из-за рубежа и информационной безопасности, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью изданию РБК.

" Мы не запрещаем. Пожалуйста, пусть запускают пилотные зоны", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Чемезова, нужно оценивать риски. "Если в какой-то момент производители этого оборудования за рубежом решат нас выключить, то сделают это легко. Я уже не говорю о рисках информационной безопасности. Именно поэтому есть твердая позиция государства: сети 5G надо строить на отечественном оборудовании. Это безопаснее и, кстати, дешевле будет", - отметил глава Ростеха.

Он напомнил, что Ростех в прошлом году показал первый функциональный макет базовой станции и в 2024 году планирует начать серийное производство. "К слову, мы открыты к кооперации с иностранными вендорами", - сказал Чемезов.

Работы по сетям 6G, исследование по которым госкорпорация заказала, продлятся около восьми лет, считает глава Ростеха. "6G - это будущее, гонка за которое аналогична космической гонке 70 лет назад. Мы понимаем, что такая работа продлится от восьми до десяти лет и ее необходимо начинать уже сегодня", - отметил он.