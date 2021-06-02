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Чемезов сообщил, что "Уралвагонзавод" почти вышел на собственную окупаемость

При этом, по словам главы Ростеха, долги предприятия по кредитам составляют около 87 млрд рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") практически вышел на уровень собственной окупаемости. Об этом в интервью РБК сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Они сейчас практически вышли на уровень собственной окупаемости. Те кредиты, которые у них остались, покрывают за счет собственных средств. Все проблемное закрыто", - сказал Чемезов.

"Сейчас у них долги по кредитам порядка 87 млрд рублей. На момент передачи в Ростех было несоизмеримо больше, конечно. Помогли им выправить ситуацию", - добавил Чемезов.

УВЗ является крупнейшим российским производителем тяжелой бронетанковой техники.

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