Чемезов сообщил, что "Уралвагонзавод" почти вышел на собственную окупаемость

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") практически вышел на уровень собственной окупаемости. Об этом в интервью РБК сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Они сейчас практически вышли на уровень собственной окупаемости. Те кредиты, которые у них остались, покрывают за счет собственных средств. Все проблемное закрыто", - сказал Чемезов.

"Сейчас у них долги по кредитам порядка 87 млрд рублей. На момент передачи в Ростех было несоизмеримо больше, конечно. Помогли им выправить ситуацию", - добавил Чемезов.

УВЗ является крупнейшим российским производителем тяжелой бронетанковой техники.