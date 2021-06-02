В России запатентовали систему для распознавания судов из космоса

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российская частная компания "БАРЛ" получила патент на космическую систему дистанционного зондирования Земли, которая сможет практически в режиме реального времени распознавать типы поверхностей, возраст льда, выявлять суда с отключенным передатчиком сигналов системы AIS. Об этом говорится в материалах Федерального института промышленной собственности (имеются в распоряжении ТАСС).

"Изобретение относится к информационным космическим системам (КС) для комплексного мониторинга Земли", - говорится в документе. Как уточняется в материалах, система будет включать в себя как минимум один космический аппарат, наземный комплекс управления, комплекс приема и обработки изображений.

Комплекс приема и обработки изображений будет иметь встроенную электронную систему обработки с помощью нейросетей принятых снимков и сигналов системы AIS. "Использование нейросетевых технологий позволяет получать в масштабе времени, близком к реальному, продукты с тематической обработкой, такие как: комплексное представление радиолокационных и оптических снимков; автоматическое распознавание типов поверхностей, возраста льда, распознавание судов и выявление "темных" судов с отключенным передатчиком сигналов системы AIS", - говорится в материалах.

Космическая система может включать несколько космических аппаратов. Предполагается, что они будут оснащены радиолокатором, оптико-электронными камерами среднего разрешения видимого и инфракрасного диапазонов частот, приемником сигналов автоматической идентификации судов AIS, аппаратурой передачи информации.

"Арктика-КН"

В октябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время выступления на совещании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина рассказал о планах создать группировку спутников "Арктика-КН" для наблюдения за акваторией Северного морского пути. По его словам, она будет способна получать информацию в различных диапазонах и может быть создана в рамках государственно-частного партнерства.

В феврале этого года генеральный конструктор АО НПК "БАРЛ" Валерий Лабутин сообщил, что компания приступила к изготовлению наземной инфраструктуры и полезной нагрузки для космической группировки "Арктика-КН".