"Известия": более 150 мошеннических сайтов для туристов появилось весной

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Весной зафиксировано появление более 150 мошеннических сайтов для путешественников. В прошлые годы такой массовой регистрации фишинговых порталов замечено не было, пишут "Известия" со ссылкой на аналитику компании Infosecurity a Softline company.

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"Активность подобных ресурсов распределялась равномерно с марта по май. Ранее поддельных порталов, ориентированных на туристов, практически не было. Ни в пандемийном 2020 году, в разгар карантина, ни в 2019 году", - заявил изданию заместитель гендиректора Infosecurity a Softline company Иван Сергиенко.

Он также отметил, что число фишинговых сайтов увеличилось за счет выросшего весной 2021 года спроса на поездки, которые стали возможны благодаря снятию коронавирусных ограничений. "Дополнительно тенденцию поддержали длинные майские праздники", - подчеркнул Сергиенко.

Помимо этого, крупнейшие банки подтвердили "Известиям", что мошенники пользуются фейковыми сайтами для кражи платежных данных россиян.