Опрос: более 50% компаний принимают на работу стажировавшихся у них специалистов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более половины компаний (58%) принимают на работу специалистов, которые проходили у них стажировки. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, в 72% российских компаний принимают молодых специалистов на стажировки: причем у 30% работодателей есть специальные программы для стажеров.

"Стажировки молодых специалистов очень часто завершаются предложением трудоустройства: 58% работодателей приглашают на работу более половины специалистов, проходивших у них стажировку. Чаще остальных трудоустраивает стажеров малый бизнес (61% предлагает работу по найму большей части стажеров). Большинство стажировок заканчивается джоб-оффером (предложением о работе) в 63% IT-компаний, шести из 10 организаций сферы услуг", - говорится в тексте исследования.

Опрос россиян моложе 27 лет, имеющих опыт прохождения стажировок, свидетельствует, что 64% из них трудоустраивались в компанию, где стажировались. А 13% респондентов отказывались от предложений о работе после стажировки.

По мнению молодежи, стажировка прежде всего нужна для получения практических навыков работы (69%) и лишь 14% считает ее шансом устроиться в определенную компанию. 12% россиян считают, что стажировка поможет определиться с профессией.

Опросы сервиса проводились с 26 апреля по 31 мая во всех округах РФ. В них приняли участие свыше 2 тыс. менеджеров по персоналу и других представители организаций и предприятий, ответственных за подбор персонала, а также россияне до 27 лет, имеющее опыт прохождения стажировок.