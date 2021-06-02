Компания Трампа вновь выставила на продажу принадлежащий ей отель в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Компания Trump Organization, принадлежащая семье бывшего президента США Дональда Трампа, вновь выставила на продажу права аренды на вашингтонский отель Trump International Hotel. Об этом сообщает во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В ноябре 2020 года компания Трампа приостановила на неопределенный срок попытки продажи прав аренды в связи с полным отсутствием желающих вложить в это запрошенные $500 млн.

Как отмечает издание, отель понес в последнее время финансовые убытки как из-за пандемии коронавируса, так и в связи с тем, что бренд связан с именем бывшего президента, у политики которого было много противников. Так, The Washington Post отмечает, что многие представители либеральной общественности, бизнеса, а также иностранные клиенты из идеологических соображений отказываются останавливаться в вашингтонском отеле, связанном с именем экс-главы Белого дома.

Под Trump International Hotel было переоборудовано за $210 млн построенное более 120 лет назад здание почты, расположенное на центральном вашингтонском бульваре. Здание находится в собственности федерального правительства и сдано в долгосрочную аренду Trump Organization, которая обязалась выплачивать ежегодно по $3 млн следующие 60 лет.