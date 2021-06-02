АКРА не ожидает введения ограничений в РФ для бизнеса в третью волну коронавируса

МОСКВА. 2 июня. /ТАСС/. Возврата ограничений для экономической активности в России в случае третьей волны коронавируса не произойдет. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас нет оснований считать, что некоторый рост заболеваемости может быть сопоставим по масштабам с первыми двумя волнами, поэтому последствия третьей и последующих волн входят в базовый сценарий нашего макропрогноза. Он не предполагает возврата ограничений для экономической активности, сопоставимых по масштабу и срокам с мерами, предпринятыми год назад", - отметил он.

Колебания темпов новых случаев заражения COVID-19, по его словам, будут продолжаться до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет, а произойдет это как на фоне достижения числа переболевших определенного уровня, так и благодаря вакцинации.