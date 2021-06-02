В АКРА считают, что депозитные ставки в течение года могут вырасти до 5,5-6,5%

МОСКВА. 2 июня. /ТАСС/. Ставки по депозитам в российских банках в течение года могут вырасти до 5,5-6,5%, заявил в интервью ТАСС глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В совокупности с другими факторами депозитные ставки в течение года могут вырасти до 5,5-6,5%", - сказал он.

В случае, если переток средств с депозитов в альтернативные инструменты не будет компенсирован ростом сбережений населения, нельзя исключать общего повышения ставок по депозитам и дальнейшего снижения банковской маржи в 2022 году, добавил Сухов.