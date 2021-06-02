В АКРА считают, что ЦБ может повысить ключевую ставку до 5,5% годовых

МОСКВА. 2 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) на следующем заседании совета директоров регулятора, которое пройдет 11 июня. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С очень большой вероятностью ключевая ставка на ближайшем заседании вновь будет повышена, не исключено, что вновь на 0,5 п.п. Этого стоит ожидать даже не столько потому, что инфляция в России находится на повышенном уровне, а потому, что экономика восстанавливается настолько активно, что монетарный стимул нужно сворачивать, чтобы не спровоцировать избыточную инфляцию к концу года", - пояснил Сухов.

Кроме того, вследствие понижения ключевой ставки в период пандемии по итогам 2021 года количество розничных инвесторов в РФ может достигнуть 10 млн человек, отметил Сухов. Схожими темпами может расти и число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) - в прошлом году этот показатель увеличился с 1,8 до 3,5 млн.