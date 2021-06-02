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ПМЭФ-2021

В АКРА считают, что ЦБ может повысить ключевую ставку до 5,5% годовых

Как заявил глава агентства Михаил Сухов, "экономика восстанавливается настолько активно, что монетарный стимул нужно сворачивать"
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА. 2 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) на следующем заседании совета директоров регулятора, которое пройдет 11 июня. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"С очень большой вероятностью ключевая ставка на ближайшем заседании вновь будет повышена, не исключено, что вновь на 0,5 п.п. Этого стоит ожидать даже не столько потому, что инфляция в России находится на повышенном уровне, а потому, что экономика восстанавливается настолько активно, что монетарный стимул нужно сворачивать, чтобы не спровоцировать избыточную инфляцию к концу года", - пояснил Сухов.

Кроме того, вследствие понижения ключевой ставки в период пандемии по итогам 2021 года количество розничных инвесторов в РФ может достигнуть 10 млн человек, отметил Сухов. Схожими темпами может расти и число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) - в прошлом году этот показатель увеличился с 1,8 до 3,5 млн.

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