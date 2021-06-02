Инвестиции в создание оптово-распределительного центра в Якутии составят 1,7 млрд рублей

ЯКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в создание оптово-распределительного центра для обеспечения нужд северного завоза в Якутии оценивается в 1,7 млрд рублей, сообщил глава региона Айсен Николаев на совещании по развитию территорий опережающего развития при вице-премьере - полпреде президента на Дальнем Востоке Юрии Трутневе.

Ранее сообщалось, что в рамках расширения границ ТОР "Якутия" создается оптово-распределительный центр на правом берегу Лены напротив Якутска.

"Оптово-распределительный центр будет представлять собой многофункциональную организацию для производства, приемки, хранения и переработки продукции местной продукции и продовольствия. В перспективе планируется реализовать вторую и третью очередь проекта, объем инвестиций составит 1,7 млрд рублей. Проект инициирован предпринимателями бизнес-инкубатора Мегино-Кангаласского района", - сказал Николаев.

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что в регионе реализуется 40 проектов резидентов ТОР на общую сумму около 124 млрд рублей. Как отметил Трутнев, работающие на территории региона ТОР "живые, приносят людям пользу". Однако, по мнению полпреда, властям региона следует продолжать развитие преференциальных режимов.