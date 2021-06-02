Исследование: ситуация на рынке труда в Москве улучшилась и перешла к активному росту

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ситуация на московском рынке труда восстановилась после режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, и сейчас перешла в фазу активного роста. Число вакансий в столице в апреле - мае выросло кратно по сравнению с весной 2020 года, свидетельствуют результаты исследования платформы по поиску работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Текущую ситуацию на столичном рынке труда можно охарактеризовать как прошедшую период восстановления после последствий режима самоизоляции и вступившую в фазу активного роста. Если в первые три месяца 2021 года общее количество вакансий в Москве росло в среднем на 24% год к году, то в апреле - мае наблюдается кратный рост по сравнению с весной 2020 года", - отмечается в исследовании.

При этом аналитики подчеркнули, что годовые показатели прироста вакансий на 150-200% обусловлены сокращением предложений работы весной 2020 года. Но среднемесячные темпы роста в пределах пяти месяцев 2021 года также достаточно высокие и в среднем прибавляют по 8% от месяца к месяцу. "В мае 2021 года число размещенных на hh.ru вакансий от столичных работодателей превысило 175 тыс., что является рекордным значением как минимум за последние 2,5 года", - уточнили авторы исследования.

По данным платформы, ситуация с предложением на рынке труда в Москве стабильна, число активных резюме держится на уровне 1 млн, плюс-минус 50 тыс. от месяца к месяцу. Конкуренция в первой половине 2021 имеет тенденцию к снижению и возврату к нормативным значениям: в январе на одну вакансию приходилось восемь резюме, в мае - шесть, при этом в пик коронакризиса показатель достигал 17.

Драйверами роста спроса на персонал в Москве в мае стали в том числе такие сферы, как продажи - 42 тыс. вакансий, IT - 37 тыс., строительство и недвижимость - 17 тыс. "Несмотря на активный рост вакансий в Москве, столичные работодатели не спешат пересматривать зарплатные предложения соискателям - средняя предлагаемая зарплата находится на уровне 66,5 тыс. рублей (аналогично в мае 2020), при этом зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 3,6 тыс. рублей - до 70,2 тыс.", - говорится в исследовании.

В 700 вакансиях столичные работодатели указали зарплату от 300 тыс. рублей. Наибольшая (70%) доля таких вакансий приходятся на IT, затем следуют высший менеджмент, медицина и строительство. Так, например, среди таких предложений должности гендиректора завода - от 800 тыс. рублей на руки, главного технического директора (CTO) - от 500 тыс., директора по персоналу - от 400 до 600 тыс., разработчика full-stack javascript (удаленно) - от 480 до 510 тыс. и другие.

О платформе

HeadHunter (hh.ru) - крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Ее база содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 года составило 691 тыс. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.