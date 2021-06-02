"Камаз" намерен в 2021 году продать более 40 тыс. машин

ЕЛАБУГА, 2 июня. /ТАСС/. "Камаз" планирует продать в 2021 году более 40 тыс. грузовиков, что на 8% превышает показатель прошлого года. Об этом журналистам рассказал глава компании Сергей Когогин.

"В принципе, без утверждения совета директоров [нового бизнес-плана] - да. Думаю, что сделаем больше 40 тыс.", - сказал он, отвечая на вопрос о росте продаж и планировавшемся пересмотре бизнес-плана компании на 2021 год. При этом он добавил, что на российском рынке реализация машин может составить 35-36 тыс. штук.

В 2020 году продажи "Камаза" на российском авторынке выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим годом, до 32,66 тыс. штук. При этом экспорт грузовиков и машкомплектов автопроизводителя в прошлом году снизился на 13%, составив 4,4 тыс. штук. Таким образом продажи "Камаза" в 2021 году могут превысить прошлогодние на 8%.

Согласно первоначально утвержденному бизнес-плану компании, в 2021 году "Камаз" планировал произвести и реализовать 37 тыс. автомобилей, из которых на российский рынок могло поступить 32 тыс. автомобилей. Однако позднее "Камаз" объявил, что планирует в июле увеличить темп сборки автомобилей более чем на 5%, до 200 автомобилей в сутки против 185 автомобилей в сутки в начале года. Как отмечал Когогин, наращивать производство необходимо в ответ на существенно растущий спрос на коммерческую технику.