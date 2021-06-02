"Камаз" и Sollers перезапустят переговоры об альянсе

ЕЛАБУГА, 2 июня. /ТАСС/. Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" и группа Sollers Вадима Швецова планируют перезапустить в новом формате переговоры о создании альянса, которые застопорились в период пандемических ограничений. Об этом журналистам рассказал глава группы Sollers Вадим Швецов.

"Сильно помешала пандемия, мы не могли просто физически встречаться, потому что процесс альянсов все-таки требует общения живого, а не по видео. Поэтому мы сейчас находимся в стадии перезапуска проекта - будущее покажет", - рассказал он.

При этом Вадим Швецов отметил, что речи о поглощении какого-либо из участника возможного альянса не идет. "Нет, мы создаем альянс по синергии. Если синергия совместная будет - будем делать, а если синергии нет - бессмысленная история. В каждом [автопроизводителе] есть своя стратегия, свое будущее, поэтому только лишь что-то вместе синергетическое могут построить новое будущее", - пояснил он.

"Камаз" и Sollers в начале прошлого года принципиально договорились о создании альянса и формировании рабочих групп для формирования его повестки. Как отмечал тогда глава "Камаза" Сергей Когогин, стороны рассматривали четыре различных сценария альянса, которые предполагали и возможный обмен активами. Однако впоследствии стороны отмечали, что работа по вопросам альянса практически остановилась из-за невозможности живых встреч в период пандемии.