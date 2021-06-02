Набиуллина: у РФ достаточно резервов, чтобы выдержать любые геополитические сценарии

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Финансовые резервы России "достаточно велики" и диверсифицированы, чтобы выдержать развитие любых геополитических сценариев. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью американской телекомпании CNBC, опубликованном во вторник вечером на ее сайте.

По словам главы ЦБ, резервы Москвы "достаточно велики, чтобы выдержать [развитие] любых финансовых и геополитических сценариев". Это, как приводит телекомпания слова Набиуллиной, объясняется в том числе тем, что финансовые резервы РФ носят крайне диверсифицированный характер.

Глава ЦБ отметила, что американские санкции представляют "постоянный риск" для России. "Именно поэтому наша монетарная, а также налоговая и макроэкономическая политика достаточно консервативна", - заключила она.

27 мая Банк России сообщил, что международные резервы РФ на 21 мая 2021 год выросли на 1,2% (или на $7 млрд) по сравнению с показателем на 14 мая и составили $600,9 млрд. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд. Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.