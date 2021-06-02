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ПМЭФ-2021

На ПМЭФ могут подписать более 320 договоров

Мероприятие проходит со 2 по 5 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Свыше 320 соглашений могут быть заключены на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил в среду директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев в эфире телеканала "Россия-24".

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"Более 320 соглашений по состоянию на сегодняшний день готовится к подписанию на Петербургском международном экономическом форуме. Это и соглашения, которые будут заключены между федеральными органами власти и регионами, между регионами и компаниями различного рода инвестиционные соглашения, и между компаниями соглашения по развитию бизнеса", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияПМЭФ-2021
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