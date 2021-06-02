Lufthansa отменила рейсы в Москву и Петербург из-за "отсутствия разрешения ведомств"

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на среду рейсы в Москву (LH1444/1445) и Санкт-Петербург (LH1436/1437) и обратно в связи с отсутствием разрешения со стороны компетентных ведомств. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в авиаконцерне.

"Запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно - LH1444/1445 и LH1436/1437 - пришлось отменить из-за отсутствия разрешения ведомств. Пассажиры были об этом проинформированы", - указали в Lufthansa, не уточнив, о каких ведомствах и какой страны идет речь.

"Мы сожалеем о неудобствах", - добавили в компании.