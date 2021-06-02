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Lufthansa отменила рейсы в Москву и Петербург из-за "отсутствия разрешения ведомств"

В компании не уточнили, о каких ведомствах и какой страны идет речь
© Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на среду рейсы в Москву (LH1444/1445) и Санкт-Петербург (LH1436/1437) и обратно в связи с отсутствием разрешения со стороны компетентных ведомств. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в авиаконцерне.

"Запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно - LH1444/1445 и LH1436/1437 - пришлось отменить из-за отсутствия разрешения ведомств. Пассажиры были об этом проинформированы", - указали в Lufthansa, не уточнив, о каких ведомствах и какой страны идет речь.

"Мы сожалеем о неудобствах", - добавили в компании.

Теги
ГерманияРоссия
Вопросы выдачи допразрешений на рейсы между Германией и РФ могут урегулировать 2 июня
Ранее сообщалось, что Lufthansa отменила запланированные рейсы в Москву и Санкт-Петербург
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