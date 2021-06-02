Несетевые аптеки смогут вести дистанционную торговлю лекарствами с 1 сентября

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Несетевые аптеки смогут с 1 сентября продавать лекарства через маркетплейсы. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в среду пресс-служба кабмина. В сообщении отмечается, что "при дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке".

"Постановлением внесены изменения в правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств. В частности, исключается требование к организациям иметь не менее десяти аптек на территории России и собственный сайт в интернете. В то же время для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптечные организации, даже если медикаменты были куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями.

Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов были утверждены правительством в мае 2020 года. Такой торговлей могут заниматься аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и разрешение от Росздравнадзора.