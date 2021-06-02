Россия в январе - мае нарастила экспорт электроэнергии в два раза

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Экспорт электроэнергии из России в январе - мае 2021 года увеличился в два раза в сравнении с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 8,8 млрд кВт⋅ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Поставки электроэнергии на экспорт мае 2021 года выросли в 2,4 раза в годовом выражении и достигли 1,7 млрд кВт⋅ч.

По данным ЦДУ ТЭК, с начала года Россия импортировала 0,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

Выработка электроэнергии

Производство электроэнергии в России в период с января по май 2021 года выросло на 5,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 482,9 млрд кВт⋅ч.

Энергопотребление за январь - май 2021 года выросло в годовом выражении на 4,7%, до 473,1 млрд кВт⋅ч.

За пять месяцев 2021 года выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 475,7 млрд кВт⋅ч, что на 5,8% больше, чем годом ранее.

При этом в мае, согласно данным ЦДУ ТЭК, объем производства достиг 84,8 млрд кВт⋅ч (+8,3% к показателю за май 2020 года), а объем потребления - 83,2 млрд кВт⋅ч (+7,3%).

Добыча угля

Добыча угля в России в мае 2021 года выросла год к году на 10,7% и достигла 34,38 млн тонн. С начала года этот показатель увеличился на 9,3%, до 178,44 млн тонн.

Поставки российского угля на внутренний рынок в отчетный период увеличились на 20,4% - до 12,98 млн тонн. Экспорт угля в мае вырос на 12,5% - до 19,27 млн тонн.

Поставки на внутренний рынок с начала года выросли на 8,9% - до 72,68 млн тонн, экспортные поставки - на 12,3%, до 86,31 млн тонн.

Добыча крупнейших угольных компаний в январе - мае 2021 года составила: СУЭК - 46,9 млн тонн угля (рост на 6%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 14,8 млн тонн (-9,8%), ХК "СДС-уголь" - 8,1 млн тонн (+2%), "Востсибуголь" - 5,44 млн тонн (-10,6%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 2,6 млн тонн (-44,5%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 1,9 млн тонн (-25,3%).

Добыча нефти

Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам мая 2021 года увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11,2%, до 44,2 млн тонн. При этом с начала года российская добыча нефти снизилась на 6,3%, до 212,22 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности, "Роснефть" в мае увеличила добычу нефти на 12,8%, до 16,45 млн тонн, а с начала года - снизила на 7,1%, до 78,1 млн тонн. Добыча "Лукойла" за май возросла на 12,6%, до 6,3 млн тонн, а с начала года сократилась на 7,7%, до 30,4 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в мае нарастил добычу на 9,5%, до 4,6 млн тонн, с начала года - снизил на 9,9%, до 22,2 млн тонн. "Газпром нефть" за май добыла 4,77 млн тонн, что на 6,7% выше показателя годом ранее, с начала года добыча компании составила 23,3 млн тонн, что на 7% меньше в годовом исчислении.

Добыча "Татнефти" в мае выросла на 20,7%, до 2,45 млн тонн, а с начала года снизилась на 1,4%, до 11,1 млн тонн. "Новатэк" добыл 1,02 млн тонн нефти (рост на 7,2%), с начала года добыча увеличилась на 3,5%, до 5 млн тонн. Операторы соглашения о разделе продукции в мае сократили добычу нефти и конденсата на 4,1%, до 1,15 млн тонн, а с начала года этот показатель снизился на 7,6%, до 5,7 млн тонн.

Экспорт нефти

Россия в январе - мае снизила экспорт нефти на 13% - до 91,2 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оимечает ЦДУ ТЭК. Страна участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, вследствие чего снижаются и поставки за рубеж.

При этом в мае экспорт нефти увеличился на 6% - до 19,58 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье за пять месяцев сократился на 15,7% - до 85,36 млн тонн, а в мае вырос на 7,6%, до 18,65 млн тонн. Экспорт российской нефти в ближнее зарубежье с начала года вырос на 60,7% - до 5,85 млн тонн. В мае этот показатель составил 0,93 млн тонн (-17,5%).

Транзит нефти в январе - мае снизился на 3,2% - до 7,5 млн тонн. В мае показатель сократился на 21,8% и достиг 1,44 млн тонн.

На внутренний рынок в январе - мае 2021 года поставлено 116,31 млн тонн нефти, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. В мае на внутренний рынок поставлено 23,35 млн тонн нефти (рост на 6,7%).

Переработка нефти

Производство нефтепродуктов в России в мае 2021 года увеличилось на 9,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 23,046 млн тонн.

В целом за январь - май текущего года первичная переработка нефтяного сырья в России сократилась на 1,5% - до 114,58 млн тонн.