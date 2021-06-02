Минприроды оценило в 40 лет обеспеченность России золотом при нынешнем уровне добычи

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Обеспеченность России запасами золота составляет около 40 лет при нынешнем уровне добычи, сообщил в интервью "Известиям" глава Минприроды Александр Козлов.

"Россия находится на первом месте в мире по запасам золота (13%), по объемам добычи - на третьем после Китая и Австралии. Обеспеченность страны при текущем уровне добычи составляет порядка 40 лет", - цитирует Козлова издание.

Министр подчеркнул, что Россия постоянно продолжает пополнять свою ресурсную базу по золоту, что привело к приросту запасов почти в 6 тыс. тонн с 2010 года. Кроме того, глава Минприроды напомнил, что за последние 10 лет в РФ были введены в эксплуатацию несколько крупных золоторудных месторождения: Наталка (Наталкинское месторождение) и Павлик в Магаданской области, Гросс в Республике Саха и Вернинское в Иркутской области. Козлов также отметил проведение в Иркутской области подготовки к разработке крупнейшего в мире неосвоенного месторождения золота Сухой лог.

По словам главы Минприроды, в 2020 году добыча золота в РФ составила 445 тонн, что в 1,7 раза превышает аналогичный показатель 2010 года.