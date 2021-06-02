Корпорация МСП представила новую стратегию развития до 2025 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) презентовала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новую стратегию развития до 2025 года, сообщила в среду пресс-служба корпорации.

"На ПМЭФ Корпорация МСП презентовала новую стратегию развития до 2025 года. Корпорация будет способствовать расширению рынка сбыта для МСП благодаря обеспечению комфортного выхода компаний на внешние рынки. Планируется, что количество предпринимателей из сектора МСП, прошедших оценку зрелости для выявления экспортного потенциала, составит 45 тыс. к 2025 году", - говорится в сообщении.

Компании будут ранжировать по методологии оценки экспортной зрелости, основанной на модели оценки Всемирного банка. Она позволяет по ряду критериев выявить готовность компании к выходу на внешние рынки. Также для экспортно ориентированных компаний из сектора МСП разработают акселерационные программы.

"Для достижения этих стратегических целей мы планируем в ноябре 2021 года запустить систему оценки зрелости МСП, программы выращивания экспортеров из их числа, включающие меры финансовой и нефинансовой поддержки. Мы займемся проактивным поиском партнеров для вывода перспективных проектов на международные рынки и сформируем реестр потенциальных поставщиков иностранных компаний", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, комментарий которого приводится в сообщении.

По его словам, институт развития продолжит содействовать во встраивании малых и средних предприятий России в цепочки поставок иностранных компаний, в том числе благодаря развитию бизнес-кооперации и взаимодействию с международными организациями. Согласно обновленной стратегии, миссия корпорации как федерального института развития по поддержке МСП заключается в развитии малого и среднего предпринимательства и усилении его роли в экономике городов и страны, а также в увеличении числа занятых в этом секторе.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.