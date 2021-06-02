Власти Якутии попросили Трутнева о финансовой поддержке строительства жилья в Нерюнгри

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Власти Республики Саха (Якутия) попросили вице-премьера правительства РФ - полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева оказать региону финансовую помощь при строительстве нового жилого квартала в городе Нерюнгри. Об этом в среду заявил журналистам глава республики Айсен Николаев во время рабочей поездки Трутнева в регион.

"Впервые мы сегодня перед Юрием Петровичем [Трутневым] поставили такой вопрос-просьбу поддержать нас в рамках строительства жилья для города Нерюнгри. Причем это не один или два дома, это целый квартал. Мы очень надеемся, что Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках "Единой субсидии" данный проект рассмотрит и поддержит", - сказал глава региона. Объем необходимого финансирования пока не уточняется.

Глава республики отметил, что своим развитием город Нерюнгри во многом обязан территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия", расположенной в Нерюнгринском районе. "ТОР "Южная Якутия" создает новые проекты на месторождениях "Денисовское", "Инаглинское", собственно говоря, дала вторую жизнь городу Нерюнги. Там сегодня <...> тысяча людей - прирост населения, это здорово", - сказал Трутнев и напомнил, что Якутия находится на шестом месте среди регионов ДФО по объемам привлечения инвестиций в ТОР.

Нерюнгри является административным центром Нерюнгринского района и вторым по величине городом Якутии. В нем проживают около 59 тыс. человек.

Ранее в Минстрое региона сообщали, что власти Якутии намерены построить в республике в 2021 году 570 тыс. кв. метров жилья, что более чем на 7% превышает показатели прошлого года. Общая площадь жилья комплексной застройки в Нерюнгри должна составить 107,6 тыс. кв. метров.

Строительство жилья в регионе в основном проходит по линии национального проекта "Жилье и городская среда". Он должен был охватить период с 2019 года по 2024 год, но потом его, как и остальные нацпроекты, продлили до 2030 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".