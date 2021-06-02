Более 300 тыс. жителей Хабаровского края перейдут на пониженный тариф за отопление с осени

ХАБАРОВСК, 2 июня. /ТАСС/. Коммунальные платежи за тепловую энергию для более чем 300 тыс. жителей Хабаровского края станут ниже на 10%. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Михаил Дегтярев, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"Изменения коснутся территорий в децентрализованной зоне теплоснабжения, к которой относятся 15 районов края, а также отдельные микрорайоны Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В итоге уже с этой осени более 300 тыс. жителей края заплатят за отопление меньше. А на горячей воде население начнет экономить уже с июля", - говорится в сообщении.

В децентрализованной зоне тепловая энергия вырабатывается небольшими котельными, поэтому обходится местным жителям дороже. Разница между тарифом на тепловую энергию, утвержденным для котельных, и предельным тарифом для местных жителей компенсируется ресурсоснабжающим организациям из краевого бюджета.

"В децентрализованной зоне действуют экономически обоснованные тарифы, и они очень высокие. Поэтому жители там платят по предельному тарифу, установленному краевыми властями. Но и он оказывается существенно выше, чем у тех, кто пользуется централизованным теплоснабжением. К примеру, вдоль ветки БАМа люди платили свыше 10 тыс. рублей только за отопление. По сравнению с центральной частью региона - это дискриминация", - добавили в пресс-службе.