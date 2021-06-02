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Вопросы выдачи допразрешений на рейсы между Германией и РФ могут урегулировать 2 июня

Ранее сообщалось, что Lufthansa отменила запланированные рейсы в Москву и Санкт-Петербург

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Вопросы выдачи дополнительных разрешений на рейсы между Германией и Россией будут урегулированы сегодня, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний РФ.

"Вопрос выдачи дополнительных разрешений на рейсы в и из Германии будет сегодня урегулирован", - сказал он.

Авиавласти Германии ранее не выдали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня, сообщали ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Портал Tourdom сообщал, что авиакомпания "Аэрофлот" 1 июня отменила два рейса в Германию - во Франкфурт-на-Майне и Гамбург.

2 июня германская авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на среду рейсы в Москву и Санкт-Петербург, а также обратно в связи с отсутствием разрешения со стороны компетентных ведомств, сообщили ТАСС в авиаконцерне.

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