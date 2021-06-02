Кабмин поддержал законопроект о едином измерителе интернет-аудитории

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство с замечаниями поддержало законопроект депутата Госдумы Антона Горелкина о едином измерителе аудитории в интернете. Об этом говорится в заключении кабмина, размещенном в электронной базе данных нижней палаты.

Уполномоченную организацию по измерению интернет-аудитории, согласно документу, до 1 августа должен выбрать Роскомнадзор. Предполагается, что ею станет Mediascope, который уже отвечает за исследование аудитории телеканалов.

В правительстве отметили, что инициатива направлена "на обеспечение сопоставимости, открытости, достоверности и полноты данных, полученных в результате исследований объема аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач), сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и иных информресурсов".

При этом в кабмине выступили за уточнение формулировки "иные цели, установленные федеральными законами". Кроме того, положения документа, запрещающие организации-измерителю осуществлять распространение рекламы, а также выступать в качестве представителя или посредника рекламораспространителя, не являются предметом правового регулирования законопроекта, указали в правительстве.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.

1 июня Госдума приняла законопроект в первом чтении.