Моногорода продолжат получать поддержку после ликвидации специализированного фонда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Уровень поддержки моногородов после ликвидации Фонда развития моногородов не уменьшится, сообщила в среду ТАСС его гендиректор, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

"По решению правительства РФ Фонд развития моногородов будет ликвидирован до конца года. Сейчас вместе с Минэкономразвития РФ работаем над тем, чтобы все полномочия и меры поддержки фонда перешли в ВЭБ. Наша совместная задача - обеспечить бесшовный переход, чтобы моногорода не почувствовали изменений", - сказала она в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Макиева добавила, что специалисты фонда будут переведены в ВЭБ и продолжат работу с моногородами по развитию городской экономики. Она уточнила, что субсидия в общем объеме 4,2 млрд рублей, которая закреплена за моногородами, сохранится.

Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году. Он предлагает бизнесу льготные займы от 5 млн до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых - для крупных. Также софинансирует совместно с регионом объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ранее правительство РФ сообщило о масштабной реформе институтов развития, в ходе которой планируется ликвидация восьми организаций, в том числе Фонда моногородов. Ожидается, что полномочия фонда будут распределены между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными министерствами.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.