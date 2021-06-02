Государство будет оплачивать МСБ 50% стоимости отечественных облачных сервисов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Минцифры в июне планирует запустить новую программу, которая подразумевает предоставление малому и среднему бизнесу 50-процентной скидки на лицензии российских облачных сервисов. Об этом во время сессии "Цифровизация МСП: цифровое развитие и цифровое неравенство" в рамках ПМЭФ сообщил замглавы министерства Максим Паршин.

"Второе направление, которое сейчас мы запускаем - это предоставление облачных сервисов для малого бизнеса по льготной ставке. Государство возьмет на себя 50% стоимости лицензии по наиболее востребованным отечественным решениям. <…> Мы планируем в июне эту программу уже запустить, по нашим KPI 1 млрд руб. выделен на вот такую компенсацию 50%, это не мало. То есть по нашим KPI показатель на этот год 63 тыс. лицензий мы должны предоставить, это такой вызов для нас", - сказал он.

Также Паршин сказал, что по программе льготного кредитования для цифровизации МСБ уже выдано займов на 42 млрд руб. "Мы снизили планку с 20 млн, нижняя планка кредита, до 5 млн. Постановление правительства вступило в силу вчера. Соответственно у нас 15 банков сейчас аккредитованы, понятно, что мы снизили планку кредита именно для малого бизнеса и снизили планку для региональных банков. То есть входной билет для банка в эту программу стал намного проще", - сказал он, уточнив, что льготный кредит предоставляется по ставке от 1% до 5%.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.