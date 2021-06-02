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Кабмин уточнил условия поддержки проектов в сфере зеленой энергетики

В соответствующем документе актуализированы значения целевых показателей объема производства и потребления электроэнергии, а также уточнены целевые показатели экспорта оборудования ВИЭ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство России уточнило целевые показатели и условия поддержки проектов на основе возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает в среду пресс-служба кабинета министров.

"В России продлены и скорректированы Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) еще до 2035 года, - говорится в сообщении. - Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Отмечается, что в документе актуализированы значения целевых показателей объема производства и потребления электроэнергии, а также уточнены целевые показатели экспорта оборудования ВИЭ.

Как поясняют в кабмине, корректировки потребовались в связи с ранее принятым решением о продлении государственной программы поддержки ВИЭ до 2035 года. К этому сроку за счет развития отрасли в России будет введено около 6,7 ГВт мощностей генерации на основе возобновляемых источников энергии, напомнили в правительстве.

Общий объем господдержки проектов в сфере ВИЭ до 2035 года составит 360 млрд рублей.

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