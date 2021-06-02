Госдума приняла закон о возможности выпуска бессрочных облигаций для "Почты России"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий устранить правовую неопределенность в вопросе возможности эмиссии АО "Почта России" облигаций без определения срока их погашения. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Поправки вносятся в закон "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В соответствии с поручением президента РФ, правительству вместе с "Почтой России" предписано проработать вопросы, связанные с осуществлением АО функций грузового транспортного предприятия. Включение мероприятий по развитию собственной авиации (за исключением поддержания летной годности действующего парка самолетов) в инвестиционную программу потребует дополнительных инвестиций, указывают в кабмине. Правительству РФ совместно с "Почтой России" поручено принять соответствующие меры, в частности, за счет выпуска облигаций без срока погашения, направленные на обеспечение выполнения АО инвестиционной программы, предусматривающей, в том числе, пополнение парка авиационной техники.

По законодательству акционерное общество может выпускать бессрочные облигации только в случае, если оно работает на российском рынке не менее пяти лет. Принятый закон снимает это ограничение для "Почты России": АО становится полным правопреемником ФГУП, и таким образом срок его работы становится достаточным для того, чтобы выпускать бессрочные облигации.

"Стоит отметить исключительную финансовую устойчивость АО "Почта России", а также отсутствие фактов существенных нарушений условий исполнения обязательств по облигациям и иным ценным бумагам в предыдущих финансовых периодах. Финансовая стабильность Общества оценивается ведущими рейтинговыми агентствами: Fitch Ratings Ltd. присвоило Обществу рейтинг ВВВ с прогнозом "стабильный", АКРА (АО) - рейтинг AAA(RU) с прогнозом "стабильный". Рейтинги выражают независимую оценку финансовой и управленческой политики АО "Почта России", а также прогноз исполнения Обществом своих обязательств в долгосрочной перспективе", - говорится в пояснительной записке.