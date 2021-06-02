Минск обратится в ICAO для оценки действий стран, закрывших воздушное пространство

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Белоруссия намерена обратиться в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) для оценки правомерности действий Украины и других стран, в одностороннем порядке ограничивших использование своего воздушного пространства. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

"Беларусь намерена обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами - членами ICAO единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий, а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году", - сказано в сообщении.

Авиационные власти Белоруссии не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины из соображений безопасности. "С учетом инцидентов с самолетом авиакомпании "Сибирь", сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании "Белавиа" возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, - говорится в сообщении. - В связи с вышеизложенным авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов".