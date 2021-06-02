Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа.

Документ устанавливает, что доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан. "Финансовые средства, полученные в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями <...> могут быть источником компенсации затрат газораспределительной организации на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходов на строительство и (или) реконструкцию, необходимых для технологического присоединения объектов капитального строительства", - говорится в законе.

Закон также вводит единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром" и его компании. Единый оператор и региональные операторы станут центром ответственности за газификацию регионов.

Документ решает вопрос об источниках финансирования газификации. Прежде всего, это инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительная организация - прим. ТАСС), которую теперь можно будет направлять на финансирование "последней мили". Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции. На население инвестиционные надбавки распространяться не будут.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров газа в час. Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщал, что программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется порядка 2 млн домовладений.