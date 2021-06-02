Башкирия представила на ПМЭФ стенд региона с ароматом башкирских степей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Республика Башкортостан представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) авиационный и туристический кластеры региона. Власти республики утверждают, что их стенд будет одним из самых заметных на форуме, так как его можно будет найти по аромату башкирских степей, этого удалось добиться благодаря уникальному аэродизайну.

"Большинство мероприятий делегация региона проведет на выставочном стенде Республики Башкортостан, который является одной из самых крупных региональных площадок. Площадь застройки составляет 231 кв. м, что уступает только стендам Санкт-Петербурга (1 697 кв. м) и Краснодарского края (уличный павильон площадью 1 000 кв. м). Найти стенд можно будет еще и по запаху благодаря применению уникального аэродизайна с ароматом башкирских степей. Таким образом, он станет одним из самых заметных на форуме", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики в среду.

На стенде региона представлены авиационный кластер, на экспозиции выставлены макеты вертолета К-32 "Кумертауского авиационного производственного предприятия", беспилотного самолета "Геоскан-201", двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Туристический потенциал Башкирии будет презентован в переговорной комнате, сделанной в виде известной пещеры Шульган-Таш.

На форуме делегация региона под руководством главы Республики Башкортостан Радия Хабирова планирует заключить свыше 20 соглашений. "3 июня состоится подписание самого большого концессионного соглашения в России о строительстве нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд")" между руководством республики, банком ВТБ и корпорацией развития ВЭБ.РФ. Также запланировано подписание крупнейшего инвестиционного соглашения между Республикой Башкортостан и Башкирской содовой компанией", - добавили в пресс-службе.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.