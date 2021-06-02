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Минпромторг ожидает по итогам 2021 года роста обрабатывающей промышленности на 4%

По данным Росстата, выпуск в обрабатывающей промышленности в апреле вырос на 14,2% в годовом выражении и снизился на 4,6% по сравнению с мартом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает, что по итогам года рост обрабатывающей промышленности сохранится на уровне не менее 4%. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Что касается в целом обрабатывающей промышленности, то <...> [рост за четыре месяца составил] около 4,5%, но мы рассчитываем по полугодию выйти на параметры не менее 4%. Надеюсь, что такая динамика сохранится и по завершению года. Мы ставим для себя целевую задачу выйти на такие параметры", - сказал он.

По данным Росстата, выпуск в обрабатывающей промышленности в апреле вырос на 14,2% в годовом выражении и снизился на 4,6% по сравнению с мартом.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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