Замглавы МИД России выразил надежду, что чартеры с Египтом возобновят в ближайшее время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что чартерные рейсы с курортами Египта будут возобновлены в ближайшее время, остались некоторые детали. Об этом заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Михаил Богданов на полях ПМЭФ.

"Работа продолжается, [остаются] последние штрихи, потому что решение, как вы знаете, было принято, об этом было заявлено на самом высоком уровне. Так что сейчас просто остались некоторые детали, связанные в том числе и с коронавирусными ограничениями, - сказал Богданов. - А так, конечно, я надеюсь, что в ближайшее время полетят наши туристы и в Шарм-эш-Шейх, и в Хургаду".

Он напомнил, что сейчас из России осуществляются полеты в Каир. "Оттуда наши туристы едут и в Шарм-эш-Шейх, и в Хургаду. Но, конечно, было бы для всех удобно, чтобы были прямые рейсы, причем не только из Москвы, но и других российских городов", - отметил замминистра.

23 апреля президенты двух стран Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря. В начале мая посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что авиационные власти и органы безопасности должны завершить весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор остается закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.