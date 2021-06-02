Матвиенко предложила бесплатно подводить газ не до границ участка, а прямо до дома

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что газ нужно подводить бесплатно не до границ земельного участка, а непосредственно до дома. Об этом она заявила в среду на заседании Совфеда, комментируя одобренный верхней палатой закон.

СФ в среду одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на его транспортировку. Документ устанавливает, что доведение газа до земельного участка может проводиться без привлечения средств граждан.

"Если по уму, надо не до границы участка, а до фундамента дома. Потому что мы опять часть сделаем, а осадок останется. От границы участка до фундамента дома иногда, я не знаю, 50, 100, 200 метров, не важно <...> Вы продумайте, пожалуйста, все очень внимательно в постановлении правительства", - сказала Матвиенко, обращаясь к замглавы Минэнерго Павлу Сорокину.

"Надо уже сделать так, чтобы была реальная газификация каждого домовладения в тех поселках, деревнях, где проведены газопоставляющие трубы", - подчеркнула спикер Совфеда.

Она попросила Минэнерго "до деталей разобрать схему" подключения населения к газу, определить порядок этого подключения. Как пояснил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, согласно одобренному в среду закону газ проводится бесплатно до границы земельного участка, все затраты берет на себя газоснабжающая организация и государство.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров газа в час. Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщал, что программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется порядка 2 млн домовладений.