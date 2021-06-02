Объем вложений в реализуемые в Адыгее инвестпроекты составляет 36 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Общий объем вложений в инвестиционные проекты, реализуемые на территории Адыгеи, составляет почти 36 млрд рублей. Об этом сообщил в среду глава республики Мурат Кумпилов, предваряя деловую программу делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Несмотря на пандемию, мы продолжаем заниматься привлечением инвестиций, сейчас в республике реализуется 25 инвестпроектов с общим объемом заявленных вложений порядка 36 млрд рублей", - сказал Кумпилов. Он отметил, что власти республики намерены использовать все возможности площадки ПМЭФ для представления своего инвестиционного потенциала и поиска новых инвесторов.

Как пояснили в пресс-службе главы региона, в рамках форума планируется подписание соглашения между Адыгеей и ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти А", реализующего проект по строительству и реконструкция семейного торгового центра "МЕГА Адыгея". Еще одно соглашение - между правительством региона и НАО "Красная поляна" по проекту строительства всесезонного горного экокурорта "Лагонаки". "Кроме того, на полях форума состоятся переговоры о сотрудничестве с представителями SFT Group, куда входит одно из крупнейший предприятий Адыгеи - ООО "Картонтара", - пояснили в пресс-службе. Перспективы взаимодействия с иностранными партнерами планируется обсудить на встрече Кумпилова с участниками ПМЭФ из Бахрейна.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.