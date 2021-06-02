В Совфеде обсудят экономические санкции для стран, нарушающих права русскоязычных граждан

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сенаторы планируют в ближайшее время проработать предложения по введению санкционных мер в отношении стран, нарушающих права русскоязычных граждан на пользование родным языком. Эти предложения, как ожидается, будут направлены в правительство РФ.

Ранее в среду Совет Федерации принял на пленарном заседании обращение к международным парламентским организациям, парламентам и общественности с призывом защитить право на пользование родным языком, в том числе на обучение на нем. При обсуждении этого документа сенатор от Приморского края Светлана Горячева предложила ввести экономические санкции против стран, где нарушаются права граждан на пользование русским языком. "Вам не кажется, что нужно бы параллельно с этим обращением еще одно обращение направить в наше любимое правительство и попросить их, чтобы в отношении стран, которые в течение уже многих десятилетий нарушают, в том числе закон о русском языке и права русскоязычных граждан... Может быть, пора экономические санкции в отношении этих стран предпринять? Поменьше торговать с ними, поменьше им газа туда [поставлять], нефти и так далее", - сказала она.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала эту идею и предложила комитетам по международным делам, по образованию и по экономполитике подумать и подготовить соответствующие предложения. "Ну что мы действительно все уговариваем, призываем. Это безусловно надо, но, может быть, уже злостных нарушителей прав русскоязычных граждан надо как-то и другими мерами попытаться образумить?" - сказала она.

В свою очередь глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что эта тема должна стать предметом обсуждения на совместных заседаниях сенатских комитетов с российским правительством. "Мы готовы прислушаться к такого рода идеям. Я думаю, не откладывая в долгий ящик, мы проведем такие встречи", - добавила она.